مسؤول: طهران والقاهرة تسعيان لرفع العلاقات إلى مستوى السفراء
إذا تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، سنشهد تأثيراً إيجابياً ومهماً للغاية وخاصة في القضية الفلسطينية.
محمد حسين سلطاني فر
كشف رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة المصرية القاهرة محمد حسين سلطاني فر، الخميس، عن وجود محاولات لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين إيران ومصر، ليصل إلى مستوى السفراء.
وقال الدبلوماسي الإيراني: "نحاول رفع مستوى العلاقات بين مصر وإيران إلى مستوى السفراء".
وأشار، في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، أنه "إذا تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، سنشهد تأثيراً إيجابياً ومهماً للغاية، أولاً على مستوى العلاقات الإيرانية - العربية، وثانياً سنشهد تطورات في قضايا المنطقة خاصة في فلسطين".
وأكد الدبلوماسي الإيراني أنه "لا شك أن التقارب بين إيران ومصر، ونظراً إلى موقف إيران من القضية الفلسطينية، سيؤدي إلى ظهور قواسم مشتركة بين البلدين، يمكن أن تكون فعالة في حل القضية الفلسطينية".