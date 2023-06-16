مسؤول: طهران والقاهرة تسعيان لرفع العلاقات إلى مستوى السفراء

كشف رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في العاصمة المصرية القاهرة محمد حسين سلطاني فر، الخميس، عن وجود محاولات لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين إيران ومصر، ليصل إلى مستوى السفراء.

وقال الدبلوماسي الإيراني: "نحاول رفع مستوى العلاقات بين مصر وإيران إلى مستوى السفراء".