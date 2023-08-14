الهند.. إصلاحات قضائية تُنصف المرأة وتحقق سرعة التقاضي

ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الحكومة الهندية باشرت تقديم مشاريع تعديل على بعض القوانين التي تتعلق بالجرائم ضد المرأة وتخفف من طول فترة المداولات في المحاكم، لحين النطق بالحكم، إلى الحد الأدنى.

ووفق الصحيفة، فإن الحكومة تهدف من هذا الإجراء إلى استبدال قوانين وضعت قبل 160 عامًا إبان الحقبة الاستعمارية البريطانية للهند.

وقالت إن وزير الداخلية الهندي "أميت شاه"، الذي قدم مشروع القوانين للبرلمان يوم الجمعة الماضي، وصف قانون العقوبات الحالي بأنه "علامة على العبودية" لأنه مليء بالرغبة في ترسيخ الحكم الإمبراطوري.

وأضاف "لقد كانت قوانين وإجراءات معقدة لحماية البريطانيين؛ ومعاقبة الهنود فقط، في حين أن المفهوم الهندي هو تحقيق العدالة للفقراء ومعاقبة المذنبين".

وأكد بأن "الإصلاح سينتج عنه محاكمات أقصر وصدور أحكام أسرع في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، ولن يُسمح بالتأجيلات غير النهائية للقضايا المعمول بها حالياً والتي أوصلت عدد القضايا المنظورة إلى 47 مليون قضية، فيما سيتم إعادة النظر في أساليب جمع الأدلة من قبل الشرطة لتصل نسبة الإدانة إلى 90% بدلا من 57% الحالية".

وأشار "شاه" إلى أن مشاريع القوانين غطت جرائم لم تكن موجودة مثل خطاب الكراهية والقتل الغوغائي، كما وحددت مدة إصدار الأحكام بـ 30 يومًا من الاستماع إلى المرافعات الختامية؛ مع إمكانية التأجيل لمرتين فقط".

وبين أن مشاريع القوانين "شددت على استخدام أدلة الطب الشرعي في الجرائم التي يُعاقب عليها بالسجن لمدة سبع سنوات أو أكثر"، مشيرا إلى "إنشاء المزيد من المختبرات لها في جميع أنحاء البلاد".

لكن الصحيفة نقلت آراء بعض الحقوقيين الذين عارضوا تلك التعديلات، وصفوفها بأنها "نبيذ قديم في وعاء جديد"، فيما شككوا في جدية التعامل مع بعض الجرائم مثل الاغتصاب التي تنتهي غالبا بالتخفيف في حال الاتفاق على الزواج.

وقالت "ريبيكا مامين جون"، المحامية البارزة في المحكمة العليا، إن ادعاء "شاه" بإجراء إصلاح شامل مبالغ فيه، لافتة إلى أن الإصلاحات لم تكن أكثر من تبسيط للأحكام الموجودة ودمجها وفقا لطبيعة الجريمة.

ورأت أن القوانين الجديدة لن تؤدي بالضرورة إلى تحقيق عدالة أسرع لسبب بسيط هو أنها منفصلة عن الواقع على الأرض، مضيفة "هذه ليست المرة الأولى التي تأمر فيها الحكومة بفرض قيود زمنية أكثر صرامة على المحاكمات أو إنشاء محاكم المسار السريع، وكلها باءت بالفشل".

وتساءلت جون "كيف يمكن للقاضي أن يتعامل مع 125 قضية في اليوم، ناهيك عن النقص في عدد القضاة أنفسهم الذي قدر في عام 2020 بـ 21 قاضي لكل مليون هندي، مردفة بالقول "عندما تنفصل الإصلاحات عن الواقع، فإن ما تحصل عليه هو وسيلة للتحايل".

المصدر: صحيفة التايمز البريطانية