ويتكوف يزور روسيا الأربعاء قبل انقضاء مهلة ترامب

يتوجه ستيف ويتكوف، الموفد الخاص للرئيس دونالد ترامب، الأربعاء إلى موسكو حيث يلتقي القيادة الروسية، وفق ما أفاد مصدر مقرب الثلاثاء من دون الإدلاء بتوضيحات إضافية.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً في موسكو، لكن هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأمريكي روسيا حتى الجمعة لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة التعرض لعقوبات جديدة، وفق ما أوردت "فرانس برس".

وقال الكرملين إنه يتوقّع محادثات "مهمّة ومفيدة" مع ويتكوف هذا الأسبوع، وذلك قبل انقضاء مهلة ترامب.

وجرت ثلاث جولات من محادثات السلام في إسطنبول، لكن من دون تحقيق أي اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين.

وأكد بوتين الجمعة أنه يسعى إلى "سلام دائم ومستقر" في أوكرانيا لكنه شدد على أن شروط موسكو للسلام لم تتغيّر.

وتطالب موسكو بأن تتخلّى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

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وبالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقّي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة وتطالب من جهتها بسحب القوّات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلّم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.