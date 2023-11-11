عمدة نيويورك يواجه تهمة "التآمر" مع تركيا

وأصبح التحقيق الفيدرالي الذي يطال آدامس علنيًا، الأسبوع الماضي، عندما فتش عناصر في "إف بي آي" منزل مديرة جمع التبرعات لحملته، المتدربة بريانا ساغز، البالغة من العمر 25 عامًا، وصادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة، بالإضافة إلى مجلد من الورق المقوى كتب عليه "إريك آدامس".

وعقب ذلك، غادر آدامس واشنطن على عجل حيث كان من المقرر أن يلتقي مسؤولين من البيت الأبيض والكونغرس للبحث في مسألة تدفق المهاجرين إلى مدينته، للعودة إلى نيويورك.

وقال آدامس في بيان صدر، الجمعة: "أتوقع من جميع أعضاء فريقي احترام القانون، والتعاون بشكل كامل مع التحقيق".

وأضاف: "هذا تحديدًا ما سأواصل فعله" مؤكدًا أنه "ليس لديه ما يخفيه".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، كان الهدف من مذكرة تفتيش منزل ساغز الحصول على أدلة على وجود تواطؤ بين حملة رئيس البلدية والحكومة التركية وشركة تطوير عقارية في بروكلين أصحابها أتراك.

وأشارت مذكرة التفتيش إلى أن السلطات تحقق فيما إذا كانت تبرعات من الحكومة التركية أو من مواطنين أتراك قدِّمت لآدامس عبر نظام يقال إن مساهمين مزيفين أدرجوا فيه.

ولا تزال الصلة بين مصادرة أجهزة آدامس وتفتيش منزل ساغز غير واضحة.

وأشار جونسون في بيانه إلى أنه "بعد إبلاغه بالتحقيق، أصبح من الواضح أن شخصًا ما تصرّف، أخيرًا، بشكل غير لائق" دون أن يحدد تفاصيل التحقيق الذي كان يشير إليه.