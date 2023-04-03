الحرس الوطني الإسرائيلي.. أداة الانقلاب بيد بن غفير

وهذه القوة العسكرية الخاصة، حذر مفوض سابق في الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون أمنيون آخرون من أن يستخدمها بن غفير للانقلاب على الحكومة.

وقال موشيه كرادي، الذي ترأس الشرطة بين (2004-2007)، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن "نتنياهو ينبغي أن يكون حذرا من منح مثل هذه القوة للوزير اليميني المتطرف، لأن بن غفير سيستخدمها ضده يوما ما".

وأضاف كرادي: "نتنياهو يجب أن يتعلم القليل من التاريخ وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم".

وتابع: "مسافة قصيرة تفصل بين هذا وبين حقيقة أنه، بهذه السلطة، يمكن للسياسي الاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء وشن انقلاب”.

واليوم الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على اقتطاع مالي من موازنات جميع الوزارات، لغرض تمويل إنشاء قوات "الحرس الوطني".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قرار المصادقة يتضمن اقتطاع نسبة 1.5% من موازنات جميع الوزارات، لتمويل إضافة نحو مليار شيكل (350 مليون دولار) إلى موازنة وزارة الأمن القومي، بهدف إنشاء قوات الحرس الوطني.