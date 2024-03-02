ألمانيا تحقق في تنصت روسي محتمل على محادثات سرية للجيش

تحقق ألمانيا بشأن تسجيل صوتي نشرته وسائل إعلام روسية، تردد أنه لمؤتمر عبر الهاتف لمسؤولين عسكريين ألمان رفيعي المستوى كانوا يتحدثون عن تقديم أسلحة لأوكرانيا، وفق وكالة "رويترز".

وقالت الوكالة إن التسجيل أثار مخاوف من التجسس في ألمانيا، جنبًا إلى جنب مع نداءات روسية للتوضيح.

ونقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، قوله، اليوم السبت: "إن الوزارة لا يمكنها تأكيد صحة التسجيل، لكن المكتب الاتحادي لجهاز مكافحة التجسس بالجيش يحقق في الأمر، وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة".

وكانت صحفية في التلفزيون الحكومي الروسي ورئيسة قناة "روسيا اليوم"، مارغريتا سيمونيان، أول من ينشر التسجيل الصوتي، أمس الجمعة، ونشرته أيضًا على قناتها عبر "تليغرام".

ولم تتمكن "رويترز" من التحقق بشكل مستقل من صحة التسجيل الذي بلغت مدته 38 دقيقة.