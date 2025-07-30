إيران تعلن خسائر إسرائيل جراء الحرب الأخيرة

كشفت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مساء الثلاثاء، عن معلومات أمنية حساسة تتعلق بنتائج الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، حيث شهدت تصعيدًا عسكريًّا مباشرًا وغير مسبوق بين الطرفين.

وقال إبراهيم رضائي، المتحدث باسم اللجنة، إن أحد المسؤولين الأمنيين الكبار في البلاد قدّم خلال جلسة مغلقة للجنة تقريرًا شاملًا عن نتائج المواجهة، مشيرًا إلى أن "ما لا يقل عن 800 عسكري من القوات الإسرائيلية لقوا مصرعهم خلال العمليات".

وأضاف رضائي أن "بنك الأهداف داخل الأراضي المحتلة بات مكتملًا"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت من شل العديد من المنظومات العسكرية الإسرائيلية".

وأشار إلى أنه "تم استهداف مركز "وايزمن" العلمي البيولوجي والنووي والعسكري بصواريخ دقيقة، وتدميره بالكامل، إلى جانب تدمير مبنى تابع للموساد أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 ضابطًا من الجهاز".

ووفقًا للرضائي، فإن "العمليات شملت أيضًا استهداف منشآت حيوية منها مركز توزيع الوقود في مدينة حيفا؛ ما أدى إلى اضطراب واسع في عملية التزود بالطاقة داخل الأراضي المحتلة".

وأشار النائب إلى أن الجهات الأمنية في البلاد "أحبطت محاولات بعض الجماعات التخريبية التي سعت لإثارة الفوضى داخل إيران تزامنًا مع الحرب"، مشيدًا بتعاون المواطنين وأجهزة الاستخبارات في التصدي لتلك المحاولات.

وختم المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالإشادة بما وصفه بـ"المستوى غير المسبوق من الاختراق الأمني والاستخباري الذي حققته طهران داخل الأراضي المحتلة"، مؤكدًا أن "حجم الأضرار التي لحقت بالعدو أكبر بكثير مما أُعلن".

وأكد أن اللجنة البرلمانية وجميع أعضائها "أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسات الأمنية والعسكرية على هذا الإنجاز الإستراتيجي".