تلغراف: الصين تستولي بصمت على أمريكا الجنوبية
كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعمل على ملء فراغ السلطة الذي خلفته الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع بدء قمة "مجموعة الـ77" والصين في هافانا: "من خلال إعادة تأكيد التزامنا تجاه الدول النامية، فإننا نبني قرن شعوب الجنوب".
وكان المؤتمر الذي حضرته أكثر من 100 دولة بما في ذلك إيران والسعودية ونيجيريا ونيكاراغوا، مليئاً بالخطب التي تدعو إلى نظام عالمي جديد تقوده الصين وتتبعه الولايات المتحدة.
وتأسست "مجموعة الـ 77" عام 1964، وهي أكبر منظمة حكومية دولية للدول النامية في الأمم المتحدة، وكان الغرض منها تعزيز مصالح العالم النامي البعيدة عن أحداث مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والعمل كمنتدى لـ 80% من سكان العالم.
وكون الصين لم تكن عضوا في الكتلة، من هنا جاء عنوان +الصين، لكن اهتمام البلاد بهذا الاجتماع على وجه التحديد أمر له اهميته، بالنظر إلى غياب شي جين بينغ الذي نوقش غيابه كثيرًا عن قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.
وأوضحت الصين في زيارتها لكوبا، الدولة المعروفة بتاريخها الفريد المناهض للولايات المتحدة - والتي تقع على بعد 90 ميلاً فقط من إل إمبيريو - أنها تقف إلى جانب "المضطهدين".
وأضافت: "لقد أصبحت الأحادية والهيمنة متفشية، نحن الدول النامية، حصلنا على الاستقلال الوطني والتحرر بعد رحلة طويلة وشاقة لقد وقفنا دائما متضامنين في السراء والضراء. لقد دعمنا بعضنا البعض ونمونا معًا، ونحن مجتمع ينهض ويسقط معًا مصورة الصين كزعيم عالمي شامل.
ولفتت الصحيفة إلى زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى بكين بعد غياب 5 سنوات، وبدأت التكهنات حول ما يسعى إليه، حيث كان النفط والمال يتبادر إلى أذهان معظم الصحفيين، إلا أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم.
ولكن المصالح الصينية في المنطقة تذهب إلى ما هو أبعد من النفط. وقد رحب شي جين بينج بمادورو أثناء غيابه عن قمة مجموعة العشرين، وبذل جهودًا متضافرة ليُظهر للعالم مدى قرب البلدين من بعضهما البعض.
بدوره، قام الحزب الشيوعي الصيني بترقية علاقته مع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى "شراكة استراتيجية في جميع الأحوال"، والتي يحتفظون بها لأقرب شركائهم، و أصبحت فنزويلا الآن الأولى في علاقتها بالصين من بين دول أمريكا اللاتينية.
وبعد زيارته أعلن نجل شافيز أنه سيتم إرسال المواطنين الفنزويليين إلى القمر على متن مركبة فضائية صينية.
ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية التي يرعاها الحزب الشيوعي الصيني عن تشاو بينتانج، رئيس وزارة الخارجية الصينية لأمريكا اللاتينية، تعهده بالمساعدة في دفع فنزويلا إلى الأمام.
وأوضحت الصحيفة أن الصين عندما تنظر إلى المنطقة، فإنها لا ترى الفوضى التي لاحظتها الولايات المتحدة والتي اعتادت عليها. إنهم يرون الفرص، الاقتصادية والسياسية.
وأكدت أن الصين تدرك أن أمريكا اللاتينية سوف تلعب دوراً حاسماً في حين يستعد العالم للثورة الصناعية المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار أن المنطقة تمتلك ما قيمته تريليونات الدولارات من المعادن المهمة الضرورية لتطوير التكنولوجيات الناشئة.
وحصل الحزب الشيوعي الصيني بالفعل على العشرات من المناجم في جميع أنحاء القارة، حيث يرحب بها من يسمون بمناهضي الإمبريالية بعقود تفضيلية.
وشددت الصحيفة على أن الصين تدرك الأهمية الجيواستراتيجية لوجودها في الدول المجاورة لأمريكا، فعلى سبيل المثال، تم بالفعل الكشف عن خطط الصين لبناء منشأة عسكرية في كوبا، وبينما يحدث كل هذا، تتحول عيون الأميركيين نحو أوروبا وآسيا.
وتتمتع أمريكا اللاتينية بجذب الاهتمام الإيجابي من قوة كبرى، وبابتعادها عن الدبلوماسية جنوب الحدود، أعدت الولايات المتحدة نفسها لمفاجأة كبرى.