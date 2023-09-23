تلغراف: الصين تستولي بصمت على أمريكا الجنوبية

كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يعمل على ملء فراغ السلطة الذي خلفته الولايات المتحدة في أمريكا الجنوبية.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع بدء قمة "مجموعة الـ77" والصين في هافانا: "من خلال إعادة تأكيد التزامنا تجاه الدول النامية، فإننا نبني قرن شعوب الجنوب".

وكان المؤتمر الذي حضرته أكثر من 100 دولة بما في ذلك إيران والسعودية ونيجيريا ونيكاراغوا، مليئاً بالخطب التي تدعو إلى نظام عالمي جديد تقوده الصين وتتبعه الولايات المتحدة.

وتأسست "مجموعة الـ 77" عام 1964، وهي أكبر منظمة حكومية دولية للدول النامية في الأمم المتحدة، وكان الغرض منها تعزيز مصالح العالم النامي البعيدة عن أحداث مجموعة السبع ومجموعة العشرين، والعمل كمنتدى لـ 80% من سكان العالم.

وكون الصين لم تكن عضوا في الكتلة، من هنا جاء عنوان +الصين، لكن اهتمام البلاد بهذا الاجتماع على وجه التحديد أمر له اهميته، بالنظر إلى غياب شي جين بينغ الذي نوقش غيابه كثيرًا عن قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.

وأوضحت الصين في زيارتها لكوبا، الدولة المعروفة بتاريخها الفريد المناهض للولايات المتحدة - والتي تقع على بعد 90 ميلاً فقط من إل إمبيريو - أنها تقف إلى جانب "المضطهدين".

وأضافت: "لقد أصبحت الأحادية والهيمنة متفشية، نحن الدول النامية، حصلنا على الاستقلال الوطني والتحرر بعد رحلة طويلة وشاقة لقد وقفنا دائما متضامنين في السراء والضراء. لقد دعمنا بعضنا البعض ونمونا معًا، ونحن مجتمع ينهض ويسقط معًا مصورة الصين كزعيم عالمي شامل.