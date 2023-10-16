اتهام رجل من إيلينوي الأمريكية بطعن طفل مسلم حتى الموت

قال مسؤولون ونشطاء حقوقيون مسلمون، اليوم الاثنين، إن رجلا من ولاية إيلينوي الأمريكية اتُّهم بارتكاب جرائم كراهية بعدما طعن طفلا مسلما يبلغ من العمر ست سنوات حتى الموت وأصاب والدته في هجوم بسبب دينهما ردًّا على الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال مكتب قائد شرطة مقاطعة ويل في بيان، إن الطفل تعّرض للطعن 26 مرة بسكين يبلغ طول نصله 18 سنتيمترا.

وأُصيبت والدة الطفل البالغة من العمر 32 عاما بعدة طعنات لكن من المتوقع أن تنجو من الهجوم الذي وقع يوم السبت في بلدة بلينفيلد على بعد نحو 64 كم جنوب غربي شيكاجو.