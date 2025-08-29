بعد اعتداء المتظاهرين على منزله.. تشديد الحراسة على زامير

قرر الجيش الإسرائيلي زيادة إجراءات الحماية والتأمين لرئيس الأركان وقائد القيادة المركزية، بالإضافة إلى ضباط كبار آخرين.

جاء ذلك في أعقاب هجوم محتجين بالألوان الحمراء الدموية على المنزل الخاص بالجنرال إيال زامير.

ووفق التقرير العبري الذي أوردته صحيفة معاريف، يشير الجيش الإسرائيلي إلى تزايد الهجمات العنيفة ضد رئيس الأركان، وكبار الضباط، بمن فيهم قائد القيادة المركزية، الجنرال آفي لوت، في الأيام الأخيرة، على خلفية انتقادات من مختلف التيارات اليسارية واليمينية والصهيونية الدينية والحريدية.

وحمّل الجيش هجوم المحلل الإسرائيلي المعتدل جدعون ليفي في صحيفة "هآرتس" العبرية على الجنرال لوت ودفاع زامير عنه مسؤولية هذا الاعتداء.

وحسب تصريحات مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، فإن استخدام اسم عائلة لوت يُعد تجاوزًا، فلم يعد هذا نقدًا صحفيًا مشروعًا، بل هو بالفعل تصريح معادٍ للسامية".

وعن اعتداء المتظاهرين، قال مسؤول عسكري إسرائيلي إنه "عندما وصل المتظاهرون إلى مقر إقامة رئيس الأركان أمس وسكبوا الطلاء الأحمر على أسوار المبنى وعلى الرصيف، كان رئيس الأركان ينفذ هجومًا كبيرًا على الحوثيين في اليمن، وكان أيضًا يتعامل مع حدث إعلامي تطلب منه اهتمامًا كبيرًا، دون توضيح أكثر".

وكشفت "معاريف" أن وحدة الأمن الشخصي التابعة لهيئة الأركان العامة، المطورة أخيرا، تجري تقييمًا للتأمين حول زامير وعدد من كبار ضباط.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس التخريب الذي لحق بمنزل رئيس الأركان على يد المتظاهرين.

وقال نتنياهو وكاتس "هذا تجاوزٌ للخط الأحمر، وأتوقع من جهاز إنفاذ القانون أن يقدم الجناة للعدالة ويعاقبهم بأقصى العقوبات".