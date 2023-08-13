عبر طلقات تحذيرية.. الأسطول الروسي يوقف سفينة شحن في البحر الأسود لتفتيشها
أعلنت موسكو أن سفينة حربية روسية أطلقت طلقات تحذيرية باتّجاه سفينة شحن كانت متوجهة إلى ميناء إسماعيل الأوكراني.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن سفينة "فاسيلي بيكوف" رصدت سفينة شحن ترفع علم بالاو لدى إبحارها "باتّجاه ميناء إسماعيل الأوكراني".
وأكدت أن قبطان سفينة الشحن "سوكرو أوكان" لم يستجب للأوامر بالتوقف "لتفتيشها من أجل التأكد من عدم نقلها بضائع محظورة"، وتابعت "لإجبار السفينة على التوقف، أطلقت السفينة الحربية الروسية طلقات تحذيرية من أسلحة آلية صغيرة".
وأوضح البيان، أن طائرة هيلكوبتر من طراز Ka-29 انطلقت من السفينة الحربية على متنها مجموعة من العسكريين باتجاه سفينة الشحن، وبعد استكمال عملية التفتيش، سُمح لـ"سوكرو أوكان" بمواصلة رحلتها.