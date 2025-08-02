بوتين يحذر من "غياب السيادة" في أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن غياب السيادة الكاملة في أوكرانيا "أمر مهين"، مشيراً إلى أن البلاد "لا تحتاج إلى فرض مؤسسات حوكمة خارجية، بل إلى مساعدة شعبها على استعادة توازنه".

وأضاف بوتين، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية، أن "محاولة أوكرانيا لاستعادة جزء من سيادتها خطوة صحيحة"، في موقف يعكس استمرار موسكو في تحميل الغرب مسؤولية ما تصفه بـ"تآكل القرار الأوكراني المستقل".

أخبار ذات علاقة روسيا تعلن سيطرتها على بلدة جديدة شرقي أوكرانيا

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرّحت في وقت سابق بأن أوكرانيا "تحولت منذ فترة طويلة إلى مستعمرة للغرب"، محذرة من أن كييف "تخاطر بفقدان سيادتها بشكل نهائي".

في المقابل، أطلق مدير الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، تحذيرًا لافتًا، قال فيه إن "أوكرانيا قد تختفي كدولة" إذا لم يتمكن المجتمع الأوكراني من تحديد ما يريده وما الذي ينبغي فعله لتحقيقه.

وفي مقابلة صحفية، عبّر بودانوف عن قلقه بالقول: "أنا أجمع الطوابع كهواية، والعديد من الدول التي أمتلك طوابعها لم تعد موجودة اليوم"، مشيرًا إلى أن مصيرًا مشابهًا قد يواجه أوكرانيا إن لم تُحدّد بوضوح أهدافها ومسارها المستقبلي.

وأضاف: "علينا التفكير بجدية في ما نقوم به وإلى أين نتجه. يجب أن نكون واضحين مع أنفسنا... وإلا فقد نصبح مجرد موضوع لطابع بريدي آخر" وفق تعبيره.