بريطانيا تطالب إيران بوقف "الاعتقال الظالم" لمزدوجي الجنسية
أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها "لن تقبل أبدًا باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية"، وطالبت إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية، وذلك بعد أن احتجزت السلطات هناك سبعة لهم صلات بالمملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء: "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين".
وأضاف للصحفيين: "نقول دائمًا إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا كوسيلة ضغط دبلوماسية، ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى".
وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الأحد الماضي، "إلقاء القبض على سبعة أشخاص بينهم مواطنون من مزدوجي الجنسية على صلة بالمملكة المتحدة بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة،" بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية.
وجاء في البيان، أن "أجهزة المخابرات التابعة للحرس الثوري الإيراني اعتقلت سبعة قادة رئيسيين للاحتجاجات الأخيرة لهم صلة بالمملكة المتحدة بينهم أشخاص من مزدوجي الجنسية كانوا يحاولون مغادرة البلاد".