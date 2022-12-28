بريطانيا تطالب إيران بوقف "الاعتقال الظالم" لمزدوجي الجنسية

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، أنها "لن تقبل أبدًا باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية"، وطالبت إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية، وذلك بعد أن احتجزت السلطات هناك سبعة لهم صلات بالمملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء: "نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين".