رئيس مجلس النواب الروسي يقترح مصادرة ممتلكات منتقدي الحرب الفارين

وأضاف فولودين، إن الردود القانونية الحالية لمكافحة التطرف أو "استعادة النازية" أو تشويه سمعة القوات المسلحة، وهي أمور يُعاقب عليها في روسيا بالغرامات والسجن، ليست كافية للتعامل مع "معدومي الضمير" المقيمين في الخارج.

وأضاف: "وهم في الخارج، يؤجرون العقارات ويواصلون تلقي أموال على حساب مواطنين روس. وفي الوقت نفسه، يسمحون لأنفسهم بصب القذارة على روسيا، وإهانة جنودنا وضباطنا. يشعرون بأنهم سيفلتون من العقاب، ويعتقدون أن العدالة لا يمكنها أن تطالهم".

وأشار إلى أنه من الضروري تحديث القانون الجنائي بإضافة مادة حول مصادرة ممتلكات مثل هؤلاء الأشخاص للتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها، ولم يتضح إذا ما كان هذا الإجراء سيُطرح على البرلمان، أو متى سيتم ذلك.

"معقدة"

وعقب ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، بحذر على مقترحات فولودين، قائلا إنها "قضية معقدة للغاية" وإن المواطنين الروس ينبغي ألا يُعاملوا على أنهم أعداء.