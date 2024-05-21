من هم الأمريكيون الثلاثة المتورطون بمحاولة الانقلاب في الكونغو؟

كشف المتحدث باسم الجيش الكونغولي سيلفان إيكينج اليوم الثلاثاء عن اسم الأمريكي الثالث المتورط في الانقلاب الفاشل في كينشاسا، بعد تحديد هوية أمريكيين اثنين بينهما مهرب لمادة "ماريجوانا".

وقال العميد إيكينج في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس إن الأمريكي الثالث هو تايلور تومسون، مشيرا إلى أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان تومسون من بين الذين اعتقلوا أو قُتلوا صباح الأحد بعد هجوم القصر وهجوم آخر على مقر إقامة نائب رئيس الوزراء فيتال كاميرهي، المقرب من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي.

وقُتل كريستيان مالانغا، الذي يوصف بأنه أمريكي الجنسية، في إطلاق نار في القصر بعد أن أبدى مقاومة لاعتقاله. لكن وزارة الخارجية الكونغولية قالت إنها لا تستطيع تأكيد أن مالانغا مواطن أمريكي.

وأوضح تقرير نشره موقع "أفريكا نيوز" أنّ الأمريكييْن الآخريْن المتورطيْن في العملية هما مهرب ماريجوانا، ومارسيل، نجل مالانغا البالغ من العمر 21 عامًا، الذي يمارس لعبة كرة قدم، وفق قوله.

ولا تزال السلطات الكونغولية تحاول فهم كيف انتقل الشاب من مدرسة كرة القدم في ولاية يوتا إلى محاولة الإطاحة بزعيم إحدى أكبر الدول الأفريقية.

وكتبت والدته بريتني سوير في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة أسوشيتد برس يوم الاثنين قائلة "ابني بريء".