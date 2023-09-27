تسليم جندي أمريكي هرب إلى كوريا الشمالية لواشنطن

أعلن مسؤول أمريكي، الأربعاء، أن الجندي الأمريكي ترافيس كينغ بات في عهدة الجهات الأمريكية بعد طرده من كوريا الشمالية.

وقال المسؤول لصحافيين، رافضاً الكشف عن اسمه: "يمكنني التأكيد على الفور أن الجندي ترافيس كينغ في عهدة الولايات المتحدة".

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أفادت، في وقت سابق، بأن بيونغ يانغ تستعد لطرد الجندي الذي دخل أراضيها بشكل غير قانوني في تموز/يوليو قادما من كوريا الجنوبية.

وكان كينغ قد عبر الحدود في 18 تموز/يوليو بعد أن انضم لجولة سياحية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

ولاحقاً، أكدت كوريا الشمالية أنها تحتجز الجندي الأميركي. وقالت إن كينغ فر إلى الشمال هرباً من "سوء المعاملة والتمييز العنصري في الجيش الأميركي".