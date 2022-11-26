خامنئي مشيدًا بدور الباسيج بقمع الاحتجاجات: لدينا مثلهم في الخارج
كشف المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم السبت، عن وجود عناصر خارج البلاد تشبه قوات الباسيج المحلية التي أشاد بدورها في مواجهة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة المناهضة للنظام.
وقال خامنئي في خطاب له بثه التلفزيون الرسمي مع حشد من هذه القوات، إن "إيران لديها الملايين من قوات الباسيج المنظمين، كما أن لدينا تعبويين في بقية البلدان يفهمون توجهاتنا".
وأضاف: "رغم تألق الباسيج في المجال العسكري فهي ليست مجرد تنظيم عسكري، فنحن لدينا الملايين، اليوم، من التعبويين الرسميين وهم أعضاء فيها".
وأشار خامنئي إلى وجود الملايين من التعبويين غير الرسميين، زاعمًا: "لدينا تعبويون في بقية البلدان يفهمون توجهاتنا ونفهم توجهاتهم، وهذه ثمرة من ثمار الثورة الإيرانية".
وربما يشير خامنئي إلى الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية للنظام في بعض البلدان، مثل: الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله اللبناني في لبنان، وميليشيات الحوثيين في اليمن.
وقال المرشد الإيراني: "في الأحداث الأخيرة (الاحتجاجات) عرّض عناصر الباسيج أنفسهم للخطر والظلم كي يمنعوا وقوع الظلم على الآخرين"، بحسب زعمه.
وشاركت قوات الباسيج في هذه الجولة الجديدة من الاحتجاجات في إيران بقوة في مواجهة المتظاهرين، وأكدت السلطات مقتل العشرات من هذه القوات التي تعد الذراع العسكرية للحرس الثوري.
والباسيج قوة عسكرية "قوات تعبئة" تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورًا وإناثًا، أسسها مؤسس النظام الراحل رجل الدين روح الله الخميني، في العام 1979، وشاركت في الحرب العراقية الإيرانية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا" أنه خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران، في الفترة من 16 أيلول/سبتمبر حتى أمس الخميس، تكبدت قوات إنفاذ القانون والأمن 56 ضحية على الأقل في جهودها لقمع المتظاهرين.
وبحسب هذا التقرير فقد سجلت قوات الباسيج أكبر عدد من الضحايا مقارنة بغيرها من الأجهزة العسكرية وأجهزة إنفاذ القانون، حيث بلغ عدد القتلى 31 شخصًا.
وأضافت المنظمة: "بعد ذلك جاء الحرس الثوري مع 13 قتيلًا والشرطة بعشرة قتلى في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي".
وفي كلمته، اليوم، أيضًا أمام قوات الباسيج، تطرق خامنئي إلى المفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة، وقال إن "الاتفاق النووي يريد العدو منه منع إيران من إنتاج أسلحة ومسيّرات لندافع بها عن أنفسنا".
وأضاف: "مشكلتنا مع أمريكا لا يمكن حلها بالتفاوض، لأنها تريد أن تأخذ منا امتيازًا، ولن نقدم لها أي امتيازات".
وأوضح في إشارة للاتفاق النووي: "العدو يبحث عن خطة عمل مشتركة ثانية وثالثة معنا، حيث يريد في الثانية أن نغادر المنطقة وفي الثالثة أن نتوقف عن إنتاج أي أسلحة مهمة".
ودخلت إيران في مفاوضات غير مباشرة، منذ العام الماضي، مع الولايات المتحدة والقوى الغربية بهدف التوصل إلى تفاهم يعيد إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، لكن رغم عقد 8 جولات لم تسفر تلك الجولات عن نتائج.
وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من الاتفاق النووي مع إيران، العام 2018، وقامت بإعادة تشديد العقوبات على طهران.
وأكد خامنئي تدخل إيران في شؤون دول المنطقة بعدما قال إن "الدور الإيراني في العراق وسوريا ولبنان أسهم في إفشال المشروع الأمريكي لضرب إيران عبر هذه البلدان".
وتابع: "الأعداء استهدفوا سوريا، والعراق، ولبنان، وليبيا، والسودان، والصومال، لضرب العمق الإستراتيجي لإيران، وقسم من الغافلين في الداخل يكررون كلام الأعداء الذي يهدف إلى إضعاف البلاد".
كما جدد المرشد الإيراني دعوته للقوات الأمنية والجهات الأخرى بضرورة التصدي للاحتجاجات التي أكد على أنها "إثارة للشغب".
وقال: "يجب التصدي لكل مثير للشغب ولكل إرهابي في الداخل لكن مجال المعركة أوسع بكثير"، مبينًا: "بعض ما نقرأه في الصحف ومنصات التواصل الاجتماعي يدعو للأسف، ومنه أنه يجب حل المشكلة مع أمريكا لوقف أعمال الشغب".
وتساءل خامنئي: "أي مواطن إيراني غيور على وطنه مستعد لتقديم تنازلات لأمريكا حول قوة إيران؟ مشكلتنا مع امريكا لن تُحل عبر التفاوض وإنما عبر تقديم التنازلات فقط، وهم يريدون منا أن نقدم التنازلات يوميًا".