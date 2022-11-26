خامنئي مشيدًا بدور الباسيج بقمع الاحتجاجات: لدينا مثلهم في الخارج

وأضاف: "رغم تألق الباسيج في المجال العسكري فهي ليست مجرد تنظيم عسكري، فنحن لدينا الملايين، اليوم، من التعبويين الرسميين وهم أعضاء فيها".

وأشار خامنئي إلى وجود الملايين من التعبويين غير الرسميين، زاعمًا: "لدينا تعبويون في بقية البلدان يفهمون توجهاتنا ونفهم توجهاتهم، وهذه ثمرة من ثمار الثورة الإيرانية".

وربما يشير خامنئي إلى الميليشيات والجماعات المسلحة الموالية للنظام في بعض البلدان، مثل: الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله اللبناني في لبنان، وميليشيات الحوثيين في اليمن.

وقال المرشد الإيراني: "في الأحداث الأخيرة (الاحتجاجات) عرّض عناصر الباسيج أنفسهم للخطر والظلم كي يمنعوا وقوع الظلم على الآخرين"، بحسب زعمه.

وشاركت قوات الباسيج في هذه الجولة الجديدة من الاحتجاجات في إيران بقوة في مواجهة المتظاهرين، وأكدت السلطات مقتل العشرات من هذه القوات التي تعد الذراع العسكرية للحرس الثوري.

والباسيج قوة عسكرية "قوات تعبئة" تتكون من متطوعين من المدنيين ذكورًا وإناثًا، أسسها مؤسس النظام الراحل رجل الدين روح الله الخميني، في العام 1979، وشاركت في الحرب العراقية الإيرانية.