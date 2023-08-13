ألمانيا ستسلم منظومة مسيرات جديدة لأوكرانيا نهاية العام

من المقرر أن تسلم شركة "راينميتال" الألمانية أوكرانيا منظومة طائرات مسيرة من طراز "لونا" الجيل الجديد بحلول نهاية العام، وفق ما كشفته صحيفة "بيلد ام زونتاج" نقلا عن مصادر داخل الشركة.

وأوكرانيا في حاجة ماسة لتعزيز ترسانتها من الأسلحة،‭ ‬سواء الطائرات المسيرة أو الذخائر أو الدبابات في الوقت الذي تكافح فيه لصد الغزو الروسي، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضافت الصحيفة أن "حزمة الطائرات المسيرة" تتكون من محطة تحكم أرضية تضم عدة طائرات مسيرة وجهاز إطلاق وشاحنات عسكرية مشيرة إلى أن منظومة الطائرات المسيرة يمكن استخدامها كنظام للاستطلاع.