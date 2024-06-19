روبرت أوبراين يتوقع الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية حال فوز ترامب

استعرض مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، روبرت أوبراين، في مقال بعنوان "استعادة السلام بالقوة: السياسة الخارجية لترامب"، أجندة السياسة الخارجية حال فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن أوبراين قوله في المقال المقرر نشره في مجلة "فورين أفيرز"، إنه "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، يتعيّن عليه قطع العلاقات الاقتصادية مع الصين، وبحث نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية بأكملها في آسيا، واستئناف التجارب الحية للأسلحة النووية".

وأضاف أوبراين، الذي قد يتولّى منصبًا رفيعًا آخر، حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض ثانية، أنه "مثلما تسعى الصين إلى تقويض القوة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية، يتعين على واشنطن رد الجميل"، مشددًا على ضرورة أن "تسعى واشنطن إلى فصل اقتصادها عن الصين".

وأكد أوبراين أن فرض رسوم جمركية بنسبة 60% على البضائع الصينية، وفق ما طرحه ترامب، يجب أن يكون "مجرد خطوة أولى تعقبها ضوابط أكثر صرامة على تصدير أي تكنولوجيا يمكن أن تستخدمها بكين".

وأضاف أن "هذا المستنقع من الضعف والإخفاق الأمريكي يدعو إلى استعادة ترامب للسلام من خلال القوة"، داعيًا إلى "فرض تحديات عسكرية على الصين تتجاوز الاهتمام الإضافي الذي أولته إدارة الرئيس جو بايدن تجاه منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

كما طالب أوبراين الولايات المتحدة بـ"المساعدة في توسيع قاعدة جيوش إندونيسيا والفلبين وفيتنام، وزيادة المساعدات العسكرية لتايوان، وتعزيز الدفاع الصاروخي وحماية الطائرات المقاتلة في المنطقة".

ورغم أن أوبراين ساعد في تأجيج الموقف المتشدد الذي برز في أواخر ولاية ترامب تجاه الصين، إلا أن هذه المقترحات تتجاوز كل ما دعا إليه علنًا في ذلك الوقت، وفق بلومبيرغ.