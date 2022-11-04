"ارجع إلى أفريقيا".. إهانة عنصرية لنائب بشرته سمراء داخل البرلمان الفرنسي

تسببت إهانة عنصرية لنائب من ذوي البشرة السمراء، اليوم الخميس، في حالة من الفوضى في جلسة للبرلمان الفرنسي، ما أدى إلى تعليق الجلسة بعد أن ارتفعت الأصوات المنددة بهذه الإهانة من قبل بعض النواب.

وعلق البرلمان الفرنسي جلسته بعد توجيه نائب يميني متطرف إهانة عنصرية لنائب من ذوي البشرة السمراء.

وجاء تعليق البرلمان لجلسته بعد أن صرخ عضو في حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف في وجه النائب في البرلمان ذوي البشرة السمراء، كارلوس مارتينز بيلونغو، قائلاً: "ارجع إلى أفريقيا".