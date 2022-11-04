"ارجع إلى أفريقيا".. إهانة عنصرية لنائب بشرته سمراء داخل البرلمان الفرنسي
تسببت إهانة عنصرية لنائب من ذوي البشرة السمراء، اليوم الخميس، في حالة من الفوضى في جلسة للبرلمان الفرنسي، ما أدى إلى تعليق الجلسة بعد أن ارتفعت الأصوات المنددة بهذه الإهانة من قبل بعض النواب.
وعلق البرلمان الفرنسي جلسته بعد توجيه نائب يميني متطرف إهانة عنصرية لنائب من ذوي البشرة السمراء.
وجاء تعليق البرلمان لجلسته بعد أن صرخ عضو في حزب "التجمع الوطني" الفرنسي اليميني المتطرف في وجه النائب في البرلمان ذوي البشرة السمراء، كارلوس مارتينز بيلونغو، قائلاً: "ارجع إلى أفريقيا".
إلى ذلك، أوضح حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، في تغريدة على تويتر، أن نائبه بيلونغو كان يلقي كلمة أمام المجلس عندما صرخ عضو يميني متطرف قائلاً: "ارجع إلى أفريقيا!".
وأضاف الحزب أن "اليمين المتطرف يظل كما كان دائماً عنصرياً ومثيراً للغثيان"، مشيراً إلى أنه "يجب إعلان عقوبة على الفور".
وأظهر مقطع فيديو مقاطعة النائب اليمني المتطرف وهو يتفوه بكلمات عنصرية على النائب كارلوس مارتينز بيلونغو، عندما كان يلقي كلمته أمام النواب، ما دفع بعض النواب إلى التدخل لرفض الأسلوب الذي تحدث به النائب المتطرف.