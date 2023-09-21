علييف يعتذر لبوتين عن مقتل جنود روس في "قره باغ"

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، قدم اعتذاره لنظيره الروسي فلاديمير بوتين عن مقتل جنود روس من قوات حفظ السلام الروسية في "ناغورني قره باغ".

وعبر إلهام علييف عن استعداد بلاده لدفع تعويضات لروسيا لأسر ضحايا الجنود الذين لاقوا حتفهم.



وجاء في بيان الكرملين: "بمبادرة من الجانب الأذربيجاني، جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، واعتذر علييف وأعرب عن تعازيه العميقة بشأن الوفاة المأساوية لأفراد عسكريين من قوات حفظ السلام الروسية في كاراباخ".



وقال البيان إن "الرئيس الأذربيجاني أعرب أيضًا عن استعداده لتقديم المساعدة المادية لأسر الضحايا".



كما تم التأكيد على أنه "سيتم إجراء تحقيق شامل فيما حدث وسيعاقب جميع المسؤولين عن ذلك. وفي هذا الصدد، فإن مكاتب المدعي العام في البلدين على اتصال وثيق".



وبحسب البيان فقد "تم الاتفاق على تكثيف العمل على مسار المفاوضات بما يتماشى مع الاتفاقيات الثلاثية التي أقرت في الأعوام 2020-2022، في المقام الأول فيما يتعلق بفك روابط النقل، وتحديد الحدود الأذربيجانية الأرمينية وإعداد معاهدة سلام بين باكو ويريفان".



وأشار الكرملين إلى أنه تمت "مناقشة الخطوات ذات الأولوية لزيادة استقرار الوضع والتغلب على المشاكل الإنسانية في المنطقة، وشدد فلاديمير بوتين على أهمية ضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في كاراباخ، وتم التأكيد على استعداد الجانب الأذربيجاني للتفاعل بشأن هذه القضايا مع قوات حفظ السلام الروسية".



وتابع البيان: "أشار الجانبان إلى أهمية التنفيذ المتسق للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية بشأن الوقف الكامل للأعمال الهجومية في كاراباخ. وفي هذا السياق، يتم إيلاء أهمية كبيرة للمفاوضات التي بدأت بوساطة قوات حفظ السلام بين ممثلي باكو وستيباناكيرت".