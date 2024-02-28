مطالب لبايدن بأخذ موافقة الكونغرس قبل مهاجمة الحوثيين
قال عضوان ديمقراطيان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إنهما يعتقدان أن الرئيس جو بايدن يجب أن يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس بشأن العمل العسكري ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، وفق رويترز.
وأوضح السناتور كريس ميرفي، في جلسة استماع للنظر في العمل العسكري: "يقتضي الدستور أن يفوض الكونغرس بأعمال الحرب... أقسمنا يمينا على اتباع الدستور. إذا كنا نعتقد أن هذا عمل عسكري عادل وأنا أعتقد ذلك، فيجب علينا إذن إجازته".
وقال ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه سيجري محادثات مع زملائه لتقديم مثل هذا التفويض.
بدوره، قال السناتور بن كاردين رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن إدارة بايدن يجب أن تسعى للحصول على تفويض من الكونغرس.
وأضاف: "يجب على الإدارة السعى للحصول على تفويضنا. من مسؤوليتنا الاستجابة".
وتنفذ الولايات المتحدة ضربات شبه يومية على مواقع لميليشيا الحوثي، إلا أن تلك الضربات لم تفلح حتى الآن في وقف الهجمات التي أشاعت الاضطراب في التجارة العالمية وزادت كلفة الشحن.
ويمنح الدستور الأمريكي الكونغرس، وليس الرئيس، الحق في التفويض بالحرب، لكن بنوداً في القانون الأمريكي تمنح البيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود في الخارج.