مطالب لبايدن بأخذ موافقة الكونغرس قبل مهاجمة الحوثيين

قال عضوان ديمقراطيان بارزان في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، إنهما يعتقدان أن الرئيس جو بايدن يجب أن يسعى للحصول على تفويض من الكونغرس بشأن العمل العسكري ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن، وفق رويترز.

وأوضح السناتور كريس ميرفي، في جلسة استماع للنظر في العمل العسكري: "يقتضي الدستور أن يفوض الكونغرس بأعمال الحرب... أقسمنا يمينا على اتباع الدستور. إذا كنا نعتقد أن هذا عمل عسكري عادل وأنا أعتقد ذلك، فيجب علينا إذن إجازته".

وقال ميرفي، الذي يرأس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط التابعة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه سيجري محادثات مع زملائه لتقديم مثل هذا التفويض.