فرنسا أمام "تصويت تاريخي" ونسب مشاركة مرتفعة في أقاليم "ما وراء البحار"

شهد التصويت في الانتخابات التشريعية في أقاليم ما وراء البحار الفرنسية نسب مشاركة مرتفعة، وفق أرقام رسمية.

وبدأت الانتخابات مبكرًا في هذه الأقاليم، بمشاركة مرتفعة بلغت في جوادلوب، 33.56%، مقارنة بـ 13.06% فقط في عام 2022، بحسب ما أعلنت مديرية الشرطة الفرنسية في الإقليم.

ووفقًا للأرقام التي قدمها المفوض السامي للجمهورية في كاليدونيا الجديدة، في بيان فإن "نسبة المشاركة التقديرية في منتصف النهار بلغت 32.39%، وفي الانتخابات السابقة كانت 13.06% في عام 2022 و15.76% عام 2017".

أما في المارتينيك، الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 25.31% عام 2022، فقد وصل معدل المشاركة الساعة الخامسة مساءً (بالتوقيت المحلي) إلى 25.67%، بحسب التقديرات الرسمية، وفي عام 2022، بلغت النسبة 15.1% في الوقت ذاته.

تصويت تاريخي

ومن المتوقع أن يكون تصويت اليوم تاريخيًّا، سواء من حيث تقدم حزب "التجمع الوطني" بزعامة جوردان بارديلا، أو من جهة المشاركة التي يمكن أن تصل إلى نحو 67% وهي نسبة أعلى بكثير من الجولة الأولى للانتخابات التشريعية 2022 (47.51%)