غواصة نووية روسية جديدة تختبر صاروخا بالستيًّا في البحر الأبيض

ذكرت وكالات أنباء روسية رسمية، اليوم الأحد، نقلًا عن وزارة الدفاع الروسية، أن الغواصة الروسية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث التي تعمل بالطاقة النووية، أجرت تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بولافا البالستي من البحر الأبيض.

ونقلت الوكالات عن بيان للوزارة قالت فيه إنه "في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، أجرت الغواصة الصاروخية الإستراتيجية الجديدة الإمبراطور ألكسندر الثالث التي تعمل بالطاقة النووية، تجربة ناجحة على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز بولافا من البحر الأبيض".