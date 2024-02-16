لوموند: حراك نسوي في روسيا يطالب بعودة الجنود من أوكرانيا

سلّطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على حركة تتألف من النساء الروسيات اللاتي يطالبن بعودة أزواجهن من جبهات القتال، بين القوات الروسية والأوكرانية.

وذكرت الصحيفة أن ماريا أندرييفا، زوجة جندي روسي تبلغ من العمر 34 عاما، ظهرت باعتبارها شخصية بارزة في الحركة الداعية إلى عودة الرجال المنتشرين في أوكرانيا منذ خريف عام 2022".

وأضافت أن ماريا شاركت للمرة الأولى في تجمع احتجاجي للنساء في موسكو.

ولم تشارك ماريا، وهي طبيبة أطفال، في أي نشاط من قبل، "لكنها وجدت نفسها في طليعة حركة تتحدى السلطات الروسية، وينبع دافعها من الخوف من عدم القيام بما يكفي لإعادة زوجها بأمان، وضمان عدم ترك ابنتها الصغيرة بلا أب"، بحسب الصحيفة.