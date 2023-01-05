تشاد تعلن إحباط محاولة جنود لـ"زعزعة استقرار البلاد"

قالت حكومة تشاد، في بيان اليوم الخميس، إن قوات الأمن أحبطت محاولة مجموعة من جنود الجيش لزعزعة استقرار البلاد وتقويض النظام الدستوري.

وأضافت: "هذه الخطة وضعتها مجموعة محدودة من المتآمرين مؤلفة من 11 ضابطا في الجيش". وأفادت بأن الخطة من تدبير باردين بردي تارجيو رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية.

ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى تارجويو المسجون للتعليق.