انسحاب وزراء الثنائي الشيعي من جلسة الحكومة اللبنانية قبل مناقشة بند حصر السلاح

زيلينسكي يرجح نشر آلاف الجنود الغربيين في إطار "الضمانات الأمنية"

زيلينسكي يرجح نشر آلاف الجنود الغربيين في إطار "الضمانات الأمنية"
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 12:09 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن آلاف الجنود الغربيين قد يُنشرون في  أوكرانيا في إطار الضمانات الأمنية التي سيوفرها حلفاء كييف في وجه روسيا.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا في غرب أوكرانيا إن عدد هؤلاء العسكريين سيكون "بالآلاف هذا واقع لكن من المبكر الحديث عن ذلك"، بحسب "فرانس برس".

وفي وقت سابق، قال زيلينسكي، اليوم، إنه يجب تسريع وتيرة العمل على الضمانات الأمنية لبلاده.

جاء ذلك بعد محادثة وصفها بأنها "هادفة" مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته.

وأضاف زيلينسكي على "تيليغرام"، أنه "من المهم أن نكون مثمرين قدر الإمكان مع أمريكا، ومن المهم تعزيز دفاعنا الجوي".

 

