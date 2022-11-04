بعد ‭"‬محاولة اغتيال".. حزب عمران خان ينظم احتجاجات في باكستان

قال حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي تعرض لإطلاق نار وأصيب في محاولة اغتيال على ما يبدو، إن احتجاجات ستخرج في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة، وسط توترات متصاعدة.

وأصيب خان في ساقه جراء إطلاق نار أمس الخميس بينما كان يلوّح لحشود من فوق حاوية محمولة على شاحنة يقود منها مسيرة احتجاجية صوب إسلام أباد، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.

وكتب أسد عمر، أحد المساعدين المقربين من خان، على تويتر: "اليوم، بعد صلاة الجمعة، ستكون هناك احتجاجات في أنحاء البلاد، وستستمر حتى تلبية مطالب عمران خان".

وإلى جانب المطالبة بانتخابات مبكرة، يقول حزب خان إنه يدعو أيضاً إلى استقالة رئيس الوزراء شهباز شريف، الذي يقود ائتلافاً من الأحزاب التي أطاحت بخان من السلطة عبر تصويت برلماني في أبريل/ نيسان.

وبدأ أنصار خان في الاحتشاد من جديد في ساعة مبكرة اليوم الجمعة في الموقع الذي شهد ما يبدو أنه كان محاولة اغتيال، ويطالبون رئيس الوزراء السابق باستئناف مسيرته لإسلام أباد.

وقال أحد مؤيدي خان، ويدعى أنصار بشير (40 عاماً)، والذي كان قريباً من الحادث وهو يلوح بعلم حزب خان (حركة الإنصاف): "المسيرة يجب أن تستمر، لا يمكن أن تتوقف، الناس يشعرون بغضب عارم، والغضب سيتصاعد".

وظلت المركبة التي كان يستقلها خان، وهي شاحنة تحمل حاوية ويوجد فوقها منصة، متوقفة في موقع الهجوم، وهو شارع مزدحم مليء بالمتاجر في وزير أباد على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة إسلام أباد.

وأعادت بعض المتاجر فتح أبوابها في الصباح، لكن المكان تسوده حالة من القلق.

وقال طاهر القمر، وهو عامل طبي جاء إلى السوق بالقرب من موقع إطلاق النار، إن ما حدث "يعطي سمعة سيئة لوزير أباد، عليه أن يوقفها (الاحتجاجات)، ستزهَق المزيد من الأرواح".

ولم يصدر تعليق علني من جانب الشرطة بشأن الهجوم.

وأمضى خان ليلته في مستشفى لاهور تحت إشراف الأطباء، الذين يقولون إن حياته ليست في خطر.

ولم يتحدث خان بعد علناً بشأن الحادث.

وقالت وزيرة الصحة في البنجاب، ياسمين رشيد، إن رصاصتين أصابتا خان في ساقه وفخذه.

ووفقاً للمتحدثة باسم حكومة البنجاب والقيادية بحركة الإنصاف، مسرات جمشيد تشيما، طالب خان الشرطة بالتحقيق مع رئيس الوزراء شريف، ووزيرة الداخلية رنا صنع الله، ومسؤول المخابرات الميجور جنرال فيصل، زاعماً بأنهم "وراء الهجوم"، فيما لم يقدم خان وحزبه أي دليل يدعم هذا الادعاء.

من جهتهما، ندد شريف وصنع الله بالهجوم، ونفيا التورط فيه، كما دعا شريف إلى تحقيق شفاف في الهجوم الذي وقع في منطقة يحكمها حزب خان.

ولم يرد الجيش على طلب للتعليق على مزاعم خان، لكنه استنكر الحادث في وقت سابق.