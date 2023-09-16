المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل مناقشة عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة

وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، على طلب وزير العدل ياريف ليفين، وأجلت النظر في الالتماسات المقدمة ضد عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة، حسب ما جاء في مقال للكاتب بيني أشكنازي نشره موقع "واللا" العبري السبت.

وجاء في المقال أن "كبار قضاة المحكمة العليا الذين كان من المفترض أن ينظروا في الالتماسات الثلاثاء المقبل، أعلنوا قبولهم طلب وزير العدل ياريف ليفين الذي يحق له بموجبه الرد على الأمر القضائي المشروط، لكنهم رفضوا قرار المطالبة بإلغائه، ووفقا لمصادر قضائية في المحكمة العليا فإنه يجب أن تستمر المناقشة حتى 23 أكتوبر المقبل".

وقال الكاتب إنه "في غضون ذلك، ستتقاعد رئيسة المحكمة العليا أستير حايوت في 16 تشرين الأول/أكتوبر، وإنه لم يتم تعيينها في اللجنة التي ستستمع إلى الالتماسات، إلا أن القاضية عنات بارون ستتقاعد في 12 أكتوبر 2023، وهي بالفعل تعتبر القاضية الأكثر ليبرالية في المحكمة، وإذا لم تشارك بارون في لجنة اختيار القضاة، فمن المتوقع أن يحل محلها القاضي عوفر غروسكوبف، الذي يُعد أيضًا ليبراليًا".