المحكمة العليا الإسرائيلية تؤجل مناقشة عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة
وافقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الجمعة، على طلب وزير العدل ياريف ليفين، وأجلت النظر في الالتماسات المقدمة ضد عدم انعقاد لجنة اختيار القضاة، حسب ما جاء في مقال للكاتب بيني أشكنازي نشره موقع "واللا" العبري السبت.
وجاء في المقال أن "كبار قضاة المحكمة العليا الذين كان من المفترض أن ينظروا في الالتماسات الثلاثاء المقبل، أعلنوا قبولهم طلب وزير العدل ياريف ليفين الذي يحق له بموجبه الرد على الأمر القضائي المشروط، لكنهم رفضوا قرار المطالبة بإلغائه، ووفقا لمصادر قضائية في المحكمة العليا فإنه يجب أن تستمر المناقشة حتى 23 أكتوبر المقبل".
وقال الكاتب إنه "في غضون ذلك، ستتقاعد رئيسة المحكمة العليا أستير حايوت في 16 تشرين الأول/أكتوبر، وإنه لم يتم تعيينها في اللجنة التي ستستمع إلى الالتماسات، إلا أن القاضية عنات بارون ستتقاعد في 12 أكتوبر 2023، وهي بالفعل تعتبر القاضية الأكثر ليبرالية في المحكمة، وإذا لم تشارك بارون في لجنة اختيار القضاة، فمن المتوقع أن يحل محلها القاضي عوفر غروسكوبف، الذي يُعد أيضًا ليبراليًا".
وأضاف أن "محكمة العدل العليا أصدرت أمرًا قضائيا مشروطًا للوزير ليفين، تطلب منه فيه أن يشرح لماذا لم يمارس سلطته، وأن يدعو لجنة اختيار القضاة إلى الانعقاد دون تأخير، وسيتم الاستماع إليه في المحكمة العليا يوم الثلاثاء المقبل".
وأردف أنه "في قرار القضاة بإصدار أمر قضائي مشروط، سيتعين على وزير العدل أن يشرح سبب رفض المحكمة الالتماس المقدم من قبل الحركة من أجل جودة الحكومة، وزعيم المعارضة يائير لابيد و45 ملتمسًا إضافيًا. وعلى الرغم من أن الأمر نفسه لا يلزم الوزير بدعوة اللجنة للانعقاد، إلا أنه في عدد كبير من الحالات، يعني الأمر القضائي المشروط أنه يجوز للقضاة قبول الالتماس.
ونقلا عن مصادر مقربة من وزير العدل ياريف ليفين، أفاد الكاتب بأنه "بعد صدور الأمر القضائي المشروط، هاجم ليفين القضاة وطالب بإلغائه. وقال المحامي أوهاد شاليم الذي مثل الوزير والحكومة في الجلسة: مع كل احترامي، فإن المحكمة الموقرة مطالبة بإلغاء قرارها بإصدار أمر قضائي مشروط، الذي صدر دون تفويض وفيه مخالفة واضحة للقانون. المحكمة ليست مخولة بأن تحدد للمدعى عليهم، وبالتأكيد عندما يتعلق الأمر بوزير العدل وحكومة إسرائيل، ما ستتم كتابته في إفادة الرد، وهذا أيضًا وفقًا لتقدير المدعى عليهم وحدهم. إن تحديد المحكمة لما تتضمنه شهادة المدعى عليهم يحرم المدعى عليهم من الحق الأساسي في إسماع أصواتهم بطريقة تمنع إمكانية تحقيق العدالة".
المصدر: موقع "واللا"