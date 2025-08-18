هل اشترط ترامب على زيلينسكي ارتداء بدلة رسمية خلال القمة المرتقبة؟

في الوقت الذي يترقب فيه العالم اللقاء الحاسم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، برزت تهكنات عديدة حول مكان اللقاء وطبيعته، وهل سيكون أخف حدة من اللقاء العاصف الذي جرى بينهما قبل أشهر؟

وفي غضون ذلك، ظهرت تكنهات أيضاً تفيد بأن زيلينسكي تلقى تحذيرات من البيت الأبيض بضرورة ارتدائه بدلة رسمية هذه المرة، تلافيا للحرج الذي وقع به في السابق عندما فسر ذلك بأنه لن يرتدي البدلة ما دام في حالة حرب مع روسيا.

في السياق، كتبت صحيفة the express الأمريكية: "تكهّن البعض بأن طلب ارتداء البدلة قد يكون أحد شروط الاجتماع مع ترامب".

وكتب أحد المعلقين على منصة "إكس": "أبلغ البيت الأبيض الوفد الأوكراني أن زيلينسكي يجب أن يرتدي بدلة وإلا فلن يتم الاجتماع!"، وأضاف المنشور: "تحية للبيت الأبيض، إنه اجتماع رسمي، ورئاسة الولايات المتحدة مؤسسة تتطلب أعلى مستوى من الرسمية".

وطالب آخرون زيلينسكي أيضا بارتداء البدلة. وكتب أحدهم: "نأمل أن يرتدي زيلينسكي بدلة هذه المرة، ويقول شكرا، وألا يطرح مطالب مبالغا فيها".

واقترح آخرون وجود رهان على منصة Polymarket حول ارتداء زيلينسكي للبدلة يوم الاثنين المقبل أو لا. ورد آخر قائلاً: "كنت أنا وزوجي نتجادل حول هذا الموضوع، فعدم ارتداء زيلينسكي للبدلة يُعد علامة على عدم الاحترام وأنه غير مستعد للتفاوض من أجل السلام. وإذا ظهر بزي آخر، فهذا دليل على أنه لا يريد السلام. وزوجي يختلف معي في الرأي". وقال شخص آخر: "ارتدِ بدلة وتصرفْ بطريقة مناسبة".

وتأتي هذه التكهنات بعد اجتماع زيلينسكي العاصف في المكتب البيضاوي في فبراير الماضي، الذي شهد انتقاد اختياره للملابس بعد أن تحولت الجلسة فجأة إلى مواجهة درامية.

وأثناء الاجتماع، بدأ ترامب ونائبه جي دي فانس بتوجيه الانتقادات لزيلينسكي، متهمين إياه بعدم الامتنان للولايات المتحدة.

وقال ترامب في إحدى اللحظات: "لقد تحدثت بما فيه الكفاية، أنت لا تكسب الآن. يجب أن تكون ممتنًّا، ليس لديك الأوراق". وأضاف فانس: "هل قلت شكرا مرة واحدة طوال هذا الاجتماع؟ لا".