حال إعادة انتخابه.. ترامب يتعهد بكشف ملفات اغتيال كينيدي
تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإفراج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون إف كينيدي، حال إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وترامب، السبعيني الذي يواجه عددا من الدعاوى والتحقيقات، سيواجه حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، الذي ينوي إعلان ترشحه رسميًّا للانتخابات الأسبوع المقبل، في سباق ترشيحات الحزب الجمهوري لاختيار منافس للمرشح الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن.
وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قال العضو بالحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي، إن هناك أدلة "دامغة بأن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه".
وصرح ترامب لصحيفة "The Messenger" الأمريكية، أنه "سيعمل على رفع السرية عن كل شيء آخر، وليس عن ملفات كينيدي فقط".
وفي عام 2018، كتبت إدارة ترامب، في مذكرة، أنه تم حجب السجلات المتعلقة باغتيال جون كنيدي، لأنه "يجب الاستمرار في حذف معلومات معينة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وإنفاذ القانون والشؤون الخارجية".
وتابعت المذكرة: "أتفق مع توصية أمين المحفوظات"، مضيفة: "إن استمرار عمليات الحجز ضروري للحماية من ضرر يمكن تحديده للأمن القومي أو إنفاذ القانون أو الشؤون الخارجية بحيث يفوق المصلحة العامة في الكشف الفوري".
وأمرت إدارة ترامب الوكالات بإعادة مراجعة كل من تلك التنقيحات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة، كما طالبت الوكالات بالكشف عن المعلومات التي لم تعد تستدعي استمرار الحجب.
وخلال مقابلة ترامب مع "The Messenger"، عندما سئل عما إذا كان يجب أن يقلق الجمهور بشأن سرية سجلات جون كنيدي، أجاب ترامب "حسنًا، لا أريد التعليق على ذلك.. لكنني سأخبرك أنني أصدرت الكثير.. سأطلق الجزء المتبقي في وقت مبكر جدًا من ولايتي".
وعلى مدى العقود الستة الماضية، استمرت النظريات التي تتحدى الرواية الرسمية للحكومة عن مطلق النار الوحيد، لي هارفي أوزوالد، وفي حين أن تقرير لجنة "وارين"، أيد نظرية المنفذ الوحيد، اقترح تقرير لجنة مجلس النواب الأمريكي عام 1979 إمكانية وجود عدة قناصين.
وكان تحقيق رسمي، استغرق 10 أشهر، وأشرف عليه قاضي المحكمة العليا الأمريكية إيرل وارين، أفضى إلى أن لي هارفي أوزالد، المتهم الرسمي في عملية الاغتيال، تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي، وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه.
وفي عام 1992، كان الرئيس آنذاك جورج بوش الأب، قد وقع قانونًا يفرض الكشف العلني عن جميع الوثائق المتعلقة بجون كينيدي الذي اغتيل في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1963، في مدينة دالاس الأمريكية.
ومع ذلك، امتنعت الإدارات المتعاقبة، بما في ذلك إدارة الرئيس جو بايدن، عن الكشف عن الوثائق في مجملها، وفي حين تم إصدار بعض المواد من قبل بايدن، فلا يزال هناك ما يقرب من 4300 سجل تم تنقيحها.