حال إعادة انتخابه.. ترامب يتعهد بكشف ملفات اغتيال كينيدي

تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالإفراج عن جميع الملفات السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق جون إف كينيدي، حال إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وترامب، السبعيني الذي يواجه عددا من الدعاوى والتحقيقات، سيواجه حاكم فلوريدا الجمهوري، رون ديسانتيس، الذي ينوي إعلان ترشحه رسميًّا للانتخابات الأسبوع المقبل، في سباق ترشيحات الحزب الجمهوري لاختيار منافس للمرشح الديمقراطي، الرئيس الحالي جو بايدن.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن قال العضو بالحزب الديمقراطي، روبرت كينيدي جونيور، الأسبوع الماضي، إن هناك أدلة "دامغة بأن وكالة المخابرات المركزية كانت متورطة في مقتل عمه".

وصرح ترامب لصحيفة "The Messenger" الأمريكية، أنه "سيعمل على رفع السرية عن كل شيء آخر، وليس عن ملفات كينيدي فقط".