فيديو جديد يظهر مشتبهاً به لحظة إطلاق النار على تشارلي كيرك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقطع فيديو يوثّق مشتبهاً به كان متواجداً في ظروف مريبة بالقرب من موقع إطلاق النار على الناشط اليميني "تشارلي كيرك" لحظة اغتياله.

ويظهر الفيديو شخصاً ما يتحرك على سطح أحد المباني القريبة من موقع تواجد الناشط كيرك، حليف الرئيس دونالد ترامب وإسرائيل، خلال مشاركته في فعالية في منتصف النهار حضرها 3000 شخص في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا.

ومن زاوية بعيدة، وثَّق أحد المواطنين بكاميرته، شخصاً يبدو كأنه ممدد بحذر في وضعية مراقبة على سطح أحد المباني.

وتوفي تشارلي كيرك، أمس الأربعاء، بعد وقت قليل من توثيق مقطع فيديو لإطلاق النار عليه أثناء إلقائه كلمة في جامعة "يوتا فالي"، وأصيب مباشرة في رقبته في عملية قنص دقيقة، وتدفق الدم غزيراً قبل نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

ولم تتمكن الشرطة بعد من إلقاء القبض على المشتبه به، في وقت اتهم فيه الرئيس الأمريكي "اليسار الراديكالي" بالوقوف خلف عملية الاغتيال.

ونعى الرئيس ترامب ونائبه ووزير دفاعه وكبار السياسيين والمسؤولين، تشارلي كيرك (31 عاما)، وندّد الجمهوريون والديمقراطيون، على السواء، بعملية الاغتيال.

وكذلك أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بكيرك، واصفاً إياه بـ"الصديق الشجاع".