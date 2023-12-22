ترامب ضغط لعدم المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في ميشغن عام 2020

كشف تسجيل صوتي لاتصال هاتفي نشرته صحيفة أمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب مارسَ ضغوطًا على مسؤولَيْنِ جمهوريّيْنِ في ولاية ميشيغن لثنيهما عن المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في تلك الولاية.

وفي التسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة "ذي ديترويت نيوز"، الخميس، ضغط ترامب في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على مسؤولَيْنِ جمهوريّيْنِ في ميشغين في شمال شرق الولايات المتحدة كانا صوّتَا للتوّ للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في منطقتهما إذ حل جو بايدن في الصدارة بفارق مريح.

وقال في هذا الاتصال للمسؤوليْنِ الجمهوريّيْنِ، مونيكا بالمر، ووليام هارتمان في منطقة واين: "يجب أن نكافح من أجل بلدنا. لا يسعنا أن ندع هؤلاء الأشخاص يسلبوننا بلدنا".