مقتل 73 شخصا وإصابة العشرات في حريق بجوهانسبرج (فيديو)

وكانت هيئة الإذاعة الجنوب أفريقية، قد أعلنت أن الحريق اندلع في مبنى مكون من خمسة طوابق وسط جوهانسبرغ، وأسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 43 آخرين.

وأضافت الهيئة أن رجال الإطفاء وخدمات الطوارئ قاموا بإجلاء جميع الأشخاص من المبنى. ولا يزال سبب الحادث غير معروف حتى اللحظة.