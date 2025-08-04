زيلينسكي: قواتنا تواجه "مرتزقة أجانب" في خاركيف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، إن القوات الأوكرانية في شمال شرق البلاد تقاتل "مرتزقة" أجانب من بلدان مختلفة، من بينها الصين وباكستان ودول أفريقية، وتوعد بالرد، وفق "رويترز".

واتهم زيلينسكي في وقت سابق روسيا بتجنيد مقاتلين صينيين في حربها ضد أوكرانيا، وهي اتهامات نفتها بكين. ونشرت كوريا الشمالية أيضا الآلاف من جنودها في منطقة كورسك الروسية.

وقال زيلينسكي على منصة إكس بعد زيارة منطقة على خط المواجهة في خاركيف بشمال شرق البلاد: "تحدثنا مع القادة عن وضع الجبهة الأمامية والدفاع عن فوفتشانسك وديناميكيات المعارك".

وأضاف: "يبلغ محاربونا في هذا القطاع عن مشاركة مرتزقة من الصين وطاجيكستان وأوزبكستان وباكستان ودول أفريقية في الحرب. وسنرد على ذلك". ولم تعلق روسيا بعد على تصريحات زيلينسكي.