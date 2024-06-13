صحف تكشف عن هوية أبرز مرشح للرئاسة الإيرانية

رجحت عدة صحف إيرانية منها صحيفة "اعتماد"، أن "يرحب النظام الإيراني بمرشح التيار الإصلاحي مسعود بزشكيان ليكون صاحب فرصة لتولي رئاسة البلاد"، مشيرة إلى تزكيته من قبل "مجلس صيانة الدستور".

ورأى خبراء ومحللون سياسيون، أن "وجود بزشكيان بين مرشحي الرئاسة الإيرانية فرصة للنظام وإيران عموما للخروج من الوضع الراهن والحالة السياسية المحتقنة، نتيجة 3 سنوات من انفراد التيار الأصولي المتشدد بالحكم"، بحسب "اعتماد".

ورفضت الصحيفة مبدأ "الثورة من أجل التغيير"، وكتبت: "الثورة والتغييرات السياسية الكبرى إذا كانت ممكنة فهي غير مطلوبة، فالشعب الإيراني خلال أقل من قرن خاض ثورتين كبيرتين، ودفع في سبيلهما تكاليف باهظة".

كما تناولت صحف إيرانية خطاب بزشكيان المتلفز قبل يومين، وتأكيده على استمرار سياسات الحكومة السابقة، وكون رئيس الجمهورية عبارة عن منفذ لرغبة المرشد وخطوطه العريضة.

وبقدر ما كان إعلانه الولاء للمرشد مفاجئا للإصلاحيين فقد كان مفاجئا للأصوليين أنفسهم، ما دفع بمدير تحرير صحيفة "كيهان"، المقربة من خامنئي، أن يعلن دعمه لبزشكيان، في موقف غير مسبوق في تاريخ الصحيفة ومدير تحريرها حسين شريعتمداري، المعروف بتشدده وخصومته مع الإصلاحيين.

ورحبت الصحيفة بخطاب بزشكيان بالقول: "السيد بزشكيان يصف نفسه بصدق أنه خادم للنظام، وأكد خلال مشاركته في تشييع الرئيس الإيراني أنه سيقدر سياسات إبراهيم رئيسي، ويبتعد عمن يريدون الإساءة إلى البلد والشعب".

كما تطرقت صحيفة "خراسان" الأصولية إلى إحصاءات قالت فيها إن مركز استطلاع رأي جامعي- دون تحديد اسمه أو الجامعة المزعومة- قام بها.

وقالت "خراسان"، إن هذا المركز اعتمد على عينة من 1500 شخص، أعرب 35% منهم أنهم سيصوتون لمحمد باقر قاليباف و26% لبزشكيان و17% لجليلي و8% لمصطفى بور محمدي و6% لقاضي زاده و6% لزاكاني.