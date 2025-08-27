زيلينسكي: لقاء أوكراني أمريكي ضمن جهود إنهاء الحرب

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن أعضاء من إدارته سيجتمعون بمسؤولين أمريكيين في نيويورك، الجمعة، في سياق الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع روسيا، وفق "فرانس برس".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف قد كشف للإعلام الأمريكي في وقت سابق أنه سيلتقي بممثّلين أوكرانيين هذا الأسبوع.

وقال زيلينسكي في إحاطته اليومية عبر شبكات التواصل الاجتماعي "ستعقد الجمعة اجتماعات في نيويورك في الولايات المتحدة مع فريق الرئيس" بعد "اجتماعات في سويسرا" الخميس.

وأشار زيلينسكي إلى أن مدير مكتبه أندري يرماك ووزير الدفاع السابق رستم عمروف شاركا في مباحثات وساطة أجريت في قطر الثلاثاء. وعقدت لقاءات إضافية الأربعاء في السعودية.

في الأسابيع الأخيرة، تسارعت الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب عقب قمّة جمعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا تلاها اجتماع في واشنطن بين ترامب وزيلينكسي برفقة الحلفاء الأوروبيين.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في تنظيم لقاء وجاهي بين نظيريه الروسي والأوكراني، لكن لم يحرز أيّ تقدّم على هذا الصعيد.

وقبل إبرام أيّ اتفاق سلام، تسعى أوكرانيا إلى الاستحصال على ضمانات أمنية من الغرب تحول دون وقوع أيّ هجوم روسي آخر في المستقبل.

والأربعاء، قال زيلينسكي إنه تلمّس "إشارات فظّة وسلبية جدًا من موسكو بشأن المفاوضات، داعيًا إلى ممارسة "ضغوطات لإجبار روسيا على القيام بخطوات فعلية".