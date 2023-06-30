بلينكن يكشف عن "تقدم" في المحادثات بين أرمينيا وأذربيجان

كما أشاد بلينكن، إلى جانب نظيريه الأرميني أرارات ميرزويان والأذربيجاني جيهون بيراموف، بـ"روح الصراحة والانفتاح" التي سادت المحادثات، قائلاً إنه يرغب بـ"مواصلتها" في الأسابيع المقبلة.

ورغم ذلك، كانت اللهجة أكثر تحفظاً مما كانت عليه خلال الاجتماع في أوائل أيار/مايو عندما تحدث بلينكن وقتذاك عن اتفاق سلام "في متناول اليد".

والأربعاء، وفي خضم المناقشات في واشنطن، لقي أربعة جنود أرمن مصرعهم في ناغورني قره باغ بنيران أذربيجانية.