هجوم أوكراني بالمسيّرات على منتج سياحي في القرم يخلف 17 ضحية

أعلنت روسيا، ليل الأحد، مقتل شخصين وإصابة 15 آخرين بهجوم نفذته أوكرانيا بواسطة الطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم.

وذكرت مصادر روسية أن الهجوم طال منطقة سياحية في شبه جزيرة القرم، فقد استهدف الهجوم منطقة لا يوجد فيها منشآت عسكرية.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على "تليغرام"، إنه "في نحو الساعة (1630 بتوقيت غرينتش) في منطقة منتجعات بشبه جزيرة القرم حيث لا توجد أهداف عسكرية على الإطلاق، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا إرهابيًا باستخدام طائرات مسيّرة مزودة بحمولات شديدة الانفجار".

وأضافت أن المعلومات الأولية "تشير إلى أن هذا الهجوم الإرهابي قُتل فيه مدنيان وأصيب 15 شخصًا بجروح متفاوتة".

بدوره، أكد حاكم جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، مقتل شخصين وإصابة نحو 15 آخرين إثر هجوم أوكراني بالمسيرات على الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة طال منتجع "فوروس" ومبنى مدرسة.

وكتب أكسيونوف قوله على "تليغرام": "نتيجة لضربة الطائرات المسيرة المعادية، تعرضت عدة منشآت في أراضي منتجع "فوروس" لأضرار. كما تضرر مبنى مدرسة. وللأسف، هناك مصابون وقتلى. حتى الآن، يبلغ عدد المصابين نحو 15 شخصًا".

في المقابل، أفادت مصادر وناشطون أوكرانيون أن مسيرات أطلقتها كييف من طراز (FPV) هاجمت مروحيات روسية من طراز (MI-8) في القرم.