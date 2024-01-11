تقرير: النظام العسكري في النيجر يلعب بورقة النفط لفك عزلته

قال تقرير إخباري فرنسي، إنّ النظام العسكري الحاكم في النيجر بدأ مساعيه لتشغيل خط أنابيب النفط والانطلاق بتصدير الذهب الأسود، بعد الشلل الذي ضرب المشروع من انقلاب الصيف الماضي، مشيرًا إلى أنّ هذه الخطوة ربما تهدف إلى فك عزلة المجلس العسكري الذي يواجه عقوبات إقليمية.

وجاء انقلاب الـ26 من شهر يوليو/تموز الماضي، الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم قبيل تشغيل خط أنابيب النفط.

ولكن بعد فترة من الشلل، من المفترض أن يتم استئناف المشروع، ما يدل على مقاومة القطاع للاضطرابات السياسية والأمنية في أفريقيا، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية.

والمشروع الضخم هو عبارة عن أنبوب طويل يمر عبر الصحراء الكبرى حتى يصل إلى المحيط الأطلسي، ويعد خط أنابيب النفط الذي يربط حقول أجاديم بميناء سيمي بودجي في بنين، على مسافة 2000 كيلومتر تقريبًا، محور المشروع النفطي في النيجر.