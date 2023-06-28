عشرة قتلى بضربة جوية في بورما

أفاد سكان محليون وتقارير صحفية، اليوم الأربعاء، بأن عشرة مدنيين على الأقل قتلوا في ضربة جوية نفذها الجيش البورمي على قرية في منطقة ساغيانغ شمالي البلاد.

وتشهد مساحات واسعة من بورما معارك منذ انقلاب 2021، وتقول المجموعة العسكرية الحاكمة إنها تقاتل متمردين إثنيين والعشرات من "قوات الدفاع الشعبي" في أنحاء البلاد.

وتتهم مجموعات حقوقية الجيش بتنفيذ عمليات قتل وتدمير قرى واستخدام الضربات الجوية عقابا جماعيا لمعارضيه.

وأسقطت طائرة عسكرية ثلاث قنابل على قرية نياونغ كون بمنطقة ساغيانغ بعد ظهر الثلاثاء، وفق كاو زاو تون، وهو أحد أهالي القرية ومن المقاتلين المعارضين للانقلاب.

وقال كاو زاو تون: "عشرة أشخاص قتلوا وثمانية جرحوا.. لم يحدث أي قتال، لكنهم جاؤوا لقصف القرية.. 11 منزلا دمرت في الهجوم".

وأكد مواطن آخر في نياونغ كون: "عشرة أشخاص قتلوا في الضربة (..) لم نكن نعرف ما هي خطتهم (العسكرية) التالية. لذلك شيعنا الضحايا بأسرع ما أمكن".

وأكدت بي بي سي البورمية ووسائل إعلام محلية أخرى الضربات الجوية، وأورد عدد منها مقتل تسعة أشخاص، فيما أظهرت صور نشرتها وسائل إعلام محلية أشخاصا يعملون على إخماد الحطام المحترق والرماد، ومبنى كبيرا مدمرا.

وقالت الأمم المتحدة في آذار/مارس إن الجيش نفذ أكثر من 300 غارة جوية في العام الماضي، حيث باتت ساغيانغ نقطة ساخنة لمقاومة المجموعة العسكرية الحاكمة.

وفي أبريل /نيسان قصف الجيش تجمعا في ساغيانغ، ما أسفر بحسب وسائل إعلام وسكان عن مقتل نحو 170 شخصا، وأثار إدانة عالمية جديدة للمجموعة العسكرية المعزولة.