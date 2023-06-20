مقاطعات أوكرانية تعلن حالة التأهب الجوي
دوت صافرات الإنذار بعدة مقاطعات أوكرانية، معلنة حالة التأهب الجوي، بحسب بيانات الخرائط لوزارة التحول الرقمي.
ووفق وسائل إعلام روسية، فأن الخرائط أظهرت بأن صافرات الإنذار دوت في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وكيروفوغراد، ونيكولايف، وفي أجزاء من مقاطعات زابوروجيا وخيرسون الواقعة تحت السيطرة الأوكرانية.
وفي سياق متصل، استعادت القوات الأوكرانية قرية "بياتيخاتكي" على الجبهة الجنوبية، حسب ما قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني جانا ماليار على شبكات التواصل الاجتماعي، الإثنين.
وأشارت ماليار إلى "تحرير ثماني بلدات" في المجموع خلال أسبوعين منذ بدء الهجوم المضاد، واستعاد الجيش الأوكراني 113 كيلومترًا مربَّعًا.
ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية تقدَّمت في الجنوب "حتى عمق سبعة كيلومترات" من المواقع الروسية.