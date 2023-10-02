بعد استدعاء سفيرها.. روسيا ترد على اتهامات التدخل بالانتخابات السلوفاكية‎

وأعربت السفارة الروسية لدى سلوفاكيا، في وقت لاحق من اليوم الإثنين، عن رفضها "بشدة الاتهامات المغلوطة ضد روسيا حول التدخل في العملية الانتخابية السلوفاكية"، معتبرة أن تلك عبارة عن "ادعاءات زائفة".

وأشارت سفارة موسكو إلى أنه "على عكس بعض حلفاء سلوفاكيا الحاليين، فإننا لا نتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ولا نعمل على تغيير الأنظمة وأنواع مختلفة من الثورات الملونة".

ويوم أمس الأحد، أظهرت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية في سلوفاكيا، تفوق رئيس الوزراء السابق اليساري روبرت فيتسو على منافسه التقدمي بعد حملة من أجل إنهاء المساعدة لأوكرانيا، لكنه لا يزال يحتاج إلى حشد حلفاء لتشكيل الحكومة القادمة.