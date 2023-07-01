مع تولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.. رئيس وزراء إسبانيا في كييف

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أنه وصل إلى كييف في ساعة مبكرة السبت لإجراء محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في وقت تتولى فيه بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وكتب سانشيز على حسابه الرسمي في تويتر "في كييف. أردت أن يكون الفصل الأول من الرئاسة الإسبانية لمجلس الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا مع (زيلينسكي)"، مضيفًا أنه سيعبّر له عن "تضامن أوروبا بأسرها".

وتابع "سنواصل دعم الشعب الأوكراني حتى عودة السلام إلى أوروبا".