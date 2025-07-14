بعد وعود بتسليح "هائل".. ترامب وزيلينسكي يناقشان حلولا لحماية أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وناقشا "حلولا" لحماية أوكرانيا، بعدما سمح الرئيس الأمريكي بإرسال أسلحة جديدة إلى كييف.

وكتب زيلينسكي عبر منصة (إكس): "ناقشنا مع الرئيس الوسائل والحلول الضرورية لتوفير حماية أفضل للشعب من الهجمات الروسية وتعزيز مواقعنا".

وفي وقت سابق من الاثنين، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن أوكرانيا ستحصل على كميات "هائلة" من الأسلحة دعما لمجهودها الحربي ضد روسيا، بموجب اتفاق جديد بين الناتو والولايات المتحدة.

وقال لصحافيين، خلال اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس ترامب، "يعني ذلك أن أوكرانيا ستحصل على كميات هائلة من العتاد العسكري في مجال الدفاع الجوي والصواريخ والذخيرة أيضا".

وقال ترامب من جانبه إن قيمة هذه الإمدادات التي تشمل ذخائر وأسلحة، بينها أنظمة باتريوت المضادة للصواريخ، تصل "إلى مليارات الدولارات"، وفق "فرانس برس".