فرنسا تلغي قرارا بتسليم الناشط البوركيني فرانسوا كومباوري

أعلنت فرنسا، الثلاثاء، إلغاء قرار سابق بتسليم الناشط البوركيني، فرانسوا كومباوري، في تطور يعكس التدهور السريع للعلاقات بين واغادوغو وباريس.

وفرانسوا هو شقيق الرئيس السابق، بليز كومباوري، ويواجه مذكرة اعتقال دولية صدرت في حقه منذ عام 2017، للاشتباه في أنه أمر باغتيال الصحفي نوربرت زونغو قبل خمسة وعشرين عاما.

وبحسب ما نقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية فإن رئيس غرفة تسليم المجرمين بمحكمة الاستئناف بباريس، قد برر في 13 ديسمبر / كانون الأول الجاري قرار بلاده رفض تسليم كومباوري حيث قال إن "السياق تغير".

وقررت الحكومة الفرنسية إلغاء مرسوم أصدرته عام 2020 ويجيز تسليم كومباوري إلى واغادوغو.