بوتين: "زيلينسكي "عارٌ" على الشعب اليهودي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه شنّ حربًا على أوكرانيا بسبب سيطرة النازيين الجدد على البلد، واصفًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يُدين باليهودية، بأنه "عارٌ على الشعب اليهودي".

وأوضح بوتين، خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرغ: "لدي الكثير من الأصدقاء اليهود، ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديًا بل هو عارٌ على الشعب اليهودي.. أنا لا أمزح"، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

واتهم بوتين زيلينسكي بأنه "يغطّي على النازيين الجدد"، ويعامل متعاونين مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية كأبطال، مؤكدًا أنه يتحتم على موسكو "محاربة" النازيين الجدد.

وأضاف: "لدينا كل الحق في اعتبار هدف اجتثاث النازية في أوكرانيا من الأهداف الرئيسة للعملية العسكرية"، متسائلًا: "لماذا لا يستمع أحد إلينا؟".