أفغانستان.. 25 قتيلا في انهيار أرضي بعد تساقط ثلوج

قُتل 25 شخصا على الأقل وأصيب 8 بجروح في انهيار صخري نجم عن تساقط كثيف للثلوج شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

وأوضح الناطق باسم الوزارة جنان سايق، في مقطع مصور موجه لوسائل الإعلام "بسبب الانهيار قنل 25 من مواطنينا وأصيب ثمانية"، موضحا لوكالة "فرانس برس" أن الحصيلة قد ترتفع.

ولا يزال آخرون عالقين، حسبما أفاد مسؤول محلي الإثنين، بعد تساقط الثلوج بكثافة في معظم أنحاء البلاد.

وقال جميل الله هاشمي رئيس دائرة الإعلام والثقافة في ولاية نورستان لوكالة فرانس برس، إنّ "الثلج لا يزال يتساقط، وأجهزة الإنقاذ في طريقها إلى المكان وعدد القتلى قد يرتفع".