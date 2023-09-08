عشية قمة مجموعة العشرين.. واشنطن تنهي آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

أعلنت الولايات المتّحدة، اليوم الجمعة، أنّها اتّفقت مع الهند على حلّ آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي، عشية قمة مجموعة العشرين.

وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي، في بيان، إنّ "اتّفاق اليوم يحلّ النزاع المتبقّي منذ فترة طويلة، ويفتح فصلاً جديداً من التعاون الثنائي الذي سيعمّق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند"، في إشارة إلى الخلاف المزمن بين البلدين بشأن الدواجن.