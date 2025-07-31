أمازون تتوقع مبيعات قوية رغم مخاوف الذكاء الاصطناعي

توقعت شركة أمازون دوت كوم، يوم الخميس، مبيعات أعلى من تقديرات السوق للربع الثالث من العام، لكنها لم تفِ بالتوقعات المرتفعة بشأن أداء وحدة الحوسبة السحابية التابعة لها، "أمازون ويب سيرفيسز"، بعد أن تمكن منافسون من تجاوز التوقعات بسهولة.

وتراجعت أسهم أمازون بأكثر من 3% في تعاملات ما بعد الإغلاق، رغم أنها أنهت جلسة التداول على ارتفاع بنسبة 1.7% لتغلق عند 234.11 دولارا.

وكانت شركات كبرى مثل ألفابت ومايكروسوفت قد أعلنت هذا الشهر عن مكاسب قوية في إيرادات الحوسبة السحابية، متجاوزة توقعات السوق بسهولة.

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وسجلت أمازون ويب سيرفيسز إيرادات بقيمة 30.9 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 17.5% على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 30.77 مليار دولار.

لكن هامش أرباح الوحدة تراجع إلى 32.9%، مقارنة بـ39.5% في الربع الأول، و35.5% قبل عام، بحسب "رويترز".

وتتوقع أمازون أن يتراوح صافي المبيعات في الربع الثالث بين 174 و179.5 مليار دولار، مقارنة بمتوسط تقديرات المحللين البالغ 173.08 مليار دولار، بحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

ورغم أن أمازون ويب سيرفيسز تمثل جزءًا صغيرًا من إيرادات الشركة الإجمالية، فإنها تُعد محركًا رئيسًا للأرباح، إذ تسهم عادةً بنحو 60% من إجمالي الدخل التشغيلي لأمازون.

وبينما استثمرت الشركة مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يرى محللون أن عدم امتلاك أمازون ويب سيرفيسز نموذجًا قويًا في هذا المجال يثير المخاوف من احتمال تخلف أمازون عن منافسيها في سباق الذكاء الاصطناعي.